Между Украиной и Молдовой возобновят железнодорожное сообщение 24 июня, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Молдова построит 1,2 км путей, а Украина — около 23 км (Фото:652234/pixabay)

Между Украиной и Молдовой планируют возобновить железнодорожное сообщение. Уже осенью планируется возобновить грузовое железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Молдовы.



«Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) — Бессарабка (Молдова) будет открыта этой осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

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Также Молдова построит 1,2 км путей, а Украина — около 23 км. Молдова планирует экспортировать и импортировать товары через украинский порт Измаил на Дунае после возобновления железнодорожного сообщения. А Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС.

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