Между Украиной и Молдовой возобновят железнодорожное сообщение

24 июня, 00:02
Цей матеріал також доступний українською
Молдова построит 1,2 км путей, а Украина — около 23 км (Фото:652234/pixabay)

Молдова построит 1,2 км путей, а Украина — около 23 км (Фото:652234/pixabay)

Между Украиной и Молдовой планируют возобновить железнодорожное сообщение. Уже осенью планируется возобновить грузовое железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Молдовы.

«Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) — Бессарабка (Молдова) будет открыта этой осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
Оккупанты пытаются восстановить железную дорогу в Мариуполе в ускоренном темпе, чтобы доставлять военную технику — советник мэра
Читайте также:

В МИДе заявили, что Молдова не отказывается от нейтралитета (Фото:jorono/pixabay.com) Молдова не отказывается от нейтралитета, несмотря на сотрудничество со странами НАТО — МИД

Также Молдова построит 1,2 км путей, а Украина — около 23 км. Молдова планирует экспортировать и импортировать товары через украинский порт Измаил на Дунае после возобновления железнодорожного сообщения. А Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Укрзализныця Российская агрессия Молдова Железная дорога Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X