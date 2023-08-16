Еврокомиссия передаст Украине и Молдове 135 млн евро, которые должны были направить России и Беларуси 16 августа, 16:55 Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Еврокомиссия направит на укрепление сотрудничества с Украиной и Молдовой 135 млн евро, которые сначала предназначались России и Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 16 августа, 135 млн евро в рамках Инструмент соседства, развития и международного сотрудничества, которые сначала планировали направить на программы Interreg NEXT с Россией и Беларусью на 2021−2027 годы, направят на другие программы Interreg с Украиной и Молдовой. Решение приняли из-за полномасштабной войны России против Украины.



Видео дня

«Я рада, что средства, которые мы изначально планировали на это сотрудничество, теперь пойдут на программы ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество регионов ЕС и местных заинтересованных сторон с украинскими и молдавскими партнерами», — сказала еврокомиссар Элиза Феррейра.



Финансирование могут направить в том числе на инициативу Пути солидарности, услуги здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты, программы социальной интеграции и укрепление институционального потенциала государственных органов Украины и Молдовы.