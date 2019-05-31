Украина и Коста-Рика договорились заключить соглашение о безвизе
Украина и Коста-Рика планируют заключить соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
Предварительная договоренность достигнута во время первых после установления двусторонних отношений между Украиной и Коста-Рикой консульских консультаций.
«С целью институализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе», - сообщили в МИД.
Напомним, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований.