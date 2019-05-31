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Украина и Коста-Рика договорились заключить соглашение о безвизе

31 мая, 15:18
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Украина и Коста-Рика договорились заключить соглашение о безвизе - фото

Департамент консульской службы МИД Украины

Состоялись первые консульские консультации между Украиной и Коста-Рикой

Украина и Коста-Рика планируют заключить соглашение о безвизовом режиме для граждан обеих стран.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Предварительная договоренность достигнута во время первых после установления двусторонних отношений между Украиной и Коста-Рикой консульских консультаций.

«С целью институализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе», - сообщили в МИД.

Напомним, что Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров об отмене визовых требований.

Теги:   МИД Украины Безвиз Безвизовый режим Коста-Рика

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