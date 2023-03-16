Дмитрий Кулеба обсудил с топ-дипломатом Китая формулу мира Зеленского

16 марта, 17:27
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/David Dee Delgado)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/David Dee Delgado)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 16 марта, провел телефонные переговоры с китайским коллегой Цинь Ганом. Министры обсудили важность принципа территориальной целостности и формулу мира президента Владимира Зеленского.

«Во время моего сегодняшнего разговора с членом Госсовета Китая и министром иностранных дел Цинь Ганом мы обсудили важность принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность формулы мира Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине», — написал Кулеба в Twitter.

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Китайский дипломат сообщил Кулебе, что Китай обеспокоен эскалацией войны и хочет, чтобы Москва и Киев провели мирные переговоры, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Китая.

«Китай надеется, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность и возобновят мирные переговоры как можно скорее», — заявил Цинь Ган.

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24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года.

По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения.

СМИ сообщали, что Си Цзиньпин также планирует провести первый за почти два года и с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с Зеленским.

Ожидается, что переговоры состоятся после визита Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину в РФ на следующей неделе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Китай Переговоры Российская агрессия Дмитрий Кулеба Формула мира

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