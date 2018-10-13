Украина и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере обороны

Целью Меморандума является создание условий для продвижения двустороннего сотрудничества и обменов в сфере обороны

Министерства обороны Украины и Японии подписали Меморандум о сотрудничестве и обменах в сфере обороны, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"12 октября 2018 года в Токио состоялись первые украинско-японские консультации по вопросам безопасности...Во время визита был подписан Меморандум между министерствами обороны Украины и Японии о сотрудничестве и обменах в сфере обороны", - говорится в сообщении.

Украинскую сторону представляли заместитель главы МИД Василий Боднар и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко. Японскую сторону представляли заместитель помощника министра иностранных дел, посол Хидеки Уяма и генеральный директор по вопросам международного сотрудничества Минобороны Хидео Сузуки.

Как отмечается, стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе связанных с политикой безопасности и обороны их стран, ситуацию в области безопасности в соответствующих регионах, а также двустороннее сотрудничество.

Как сообщается на сайте посольства Украины в Японии, украинская делегация во главе с Василием Боднаром находилась в Японии 11 и 12 октября. Ее целью было проведение первых украинско-японских консультаций по вопросам безопасности. Украинские дипломаты встречались и проводили консультации со своими японскими коллегами, представителями оборонных ведомств Японии, а также посетили базу Морских сил самообороны Японии Йокосука.

Как отметил Боднар, подписание Меморандума является новым шагом для развития оборонно-атлантического сотрудничества.

"Качественно новый шаг для развития оборонно-атлантического сотрудничества. Кстати, Украина - первое государство нашего региона, с которой Япония подписала подобный документ", - написал он в Twitter.

Україна та Японія підписали Меморандум про співробітництво у сфері оборони. Якісно новий крок для розвитку оборонно-безпекової співпраці. До речі, Україна - перша держава нашого регіону, з якою Японія підписала подібний документhttps://t.co/zSmUjVbyPR pic.twitter.com/8wkC8hQ5Ol — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 12 октября 2018 г.

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