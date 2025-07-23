Сибига: Украина и Израиль начнут отдельный диалог по иранской угрозе

Украина и Израиль договорились начать диалог относительно «иранской угрозы», заявил глава МИД Украины Андрея Сибиги во время брифинга с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Саара.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сегодня наши страны (Украина и Израиль) сталкиваются с общими вызовами безопасности. Иран и Россия представляют экзистенциальную угрозу не только для наших стран, но и для глобальной безопасности», — сказал Сибига.

Реклама

По его словам, Иран продолжает дестабилизировать регион и стремится развивать ядерную программу. Он также отметил, что Москва, Тегеран и Пхеньян «объединились в единый альянс преступных режимов, которые поддерживают друг друга и угрожают всему свободному миру».

Читайте также: Израиль переиграл сам себя

«На фоне этих угроз договорились активизировать двустороннее сотрудничество. И сегодня мы решили начать отдельный диалог по иранской угрозе. Мы об этом договорились с министром», — добавил министр.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран способен создать ядерную бомбу, которую может применить против Израиля.