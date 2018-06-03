Украина и Испания подпишут соглашение о соцобеспечении

Власти Украины и Испании в ближайшее время подпишут новое двухстороннего соглашения о социальном обеспечении. Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Сообщается, что это позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.

"Мой визит в Испанию – первый официальный визит Президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущего 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании", – заявил президент.

Также президент Украины встретился с председателем правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.

"Мы обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией, также отметили перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия", – говорится в сообщении.

Порошенко также поблагодарил Испанию за последовательную поддержку и помощь в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что в Испании социалист Педр Санчес присягнул королю Фелипе VI на посту нового премьер-министра страны.