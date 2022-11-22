Украина и Иран провели специальную экспертную встречу из-за возможного производства дронов в РФ — МИД 22 ноября, 13:15 Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Украина и Иран провели специальную экспертную встречу по поводу производства иранских дронов на территории РФ.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.

Он подчеркнул, что подробности этой встречи разглашать не может. Однако добавил, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины.

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Также украинская сторона сообщила Ирану позицию о том, что последствия соучастия в агрессии РФ будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества с Россией.

Николенко отметил, что эта встреча не связана с публикацией The Washington Post.

По данным Washіngton Post, Москва и Тегеран заключили непубличное соглашение о начале производства сотен боевых иранских беспилотников на территории страны-агрессора России.

Инфографика: НВ

Как пишет издание, российские и иранские официальные лица окончательно согласовали детали соглашений в ходе встречи в Иране в начале ноября. Теперь две страны стремительно двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство иранских дронов в РФ в течение нескольких месяцев.

Во вторник, 22 ноября, Иран заявил, что запросил совместную экспертную встречу с властями Украины после публикации The Washington Post о планах производства иранских дронов в России.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю тысячу баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что планы Ирана поставлять России оружие неприемлемы.