Глава МИД Ирана после разговора с Сибигой заявил, что Тегеран не стремится к эскалации, но потребовал компенсации за ущерб

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Арагчи, Сибига заверил его, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и что Украина не стремится к эскалации конфликта.

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Он утверждает, что Тегеран также не стремится к эскалации, однако «ясно дал понять, что любой удар по нашим гражданам или интересам неприемлем».

Арагчи говорит, что «ущерб должен быть возмещен».

Ранее в тот же день Сибига сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Ирана из-за угроз Тегерана после удара по иранскому судну в акватории Каспийского моря.

Ранее в Telegram-каналах распространялась информация о том, что Иран якобы планирует нанести ракетный удар по Украине в течение ближайших 48 часов. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко это опроверг.

Угрозы Ирана в адрес Украины — что известно

25 июля СБУ сообщила, что украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 Молния. Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

В тот же день Министерство иностранных дел Ирана осудило украинский удар по судну в Каспийском море и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

Тем временем проиранский Telegram-канал Middle East Spectator опубликовал карту и отметил, что вся территория Украины якобы находится «в зоне досягаемости иранских баллистических ракет, в частности Khorramshahr-4». Это сообщение не является официальным заявлением иранских властей.

26 июля Арагчи озвучил угрозу в адрес президента Украины Владимира Зеленского после удара по судну в Каспийском море.

Ракетный арсенал Ирана / Инфографика: NV

На своей странице в соцсети X он написал, что этот удар является «вопиющим нарушением Устава ООН», и добавил, что приказ о нем якобы отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».

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27 июля председатель комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи озвучил новые угрозы в адрес Украины. Он заявил, что Тегеран не оставит без реакции действия, направленные против него, и Украина «вскоре может понять» это.

В тот же день Зеленский сообщил, что Иран де-факто уже участвует в войне России против Украины, поставляя Кремлю дроны типа Шахед, технологии их производства и другие вооружения. При этом президент отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта».