Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

25 июля, 18:56
Владимир Зеленский и Алехандро Джаматтеи (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Алехандро Джаматтеи (Фото:Офис президента)

Между Украиной и Гватемалой устанавливается взаимный безвизовый режим.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

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По его словам, лидеры обеих стран договорились объединять усилия на международных площадках для дальнейшей изоляции России.

«Также во время визита подписано межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников. Убежден, что это будет способствовать развитию бизнес-социальных, промышленных связей между нашими странами», — отметил Зеленский.

Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение с Гватемалой на прошлой неделе.

https://www.youtube.com/watch?v=m_Q2RkfYgo0&t=3s
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Безвизовый режим Гватемала Владимир Зеленский Безвиз Война России против Украины

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