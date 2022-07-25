Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе 25 июля, 18:56 Владимир Зеленский и Алехандро Джаматтеи (Фото:Офис президента)

Между Украиной и Гватемалой устанавливается взаимный безвизовый режим.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

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По его словам, лидеры обеих стран договорились объединять усилия на международных площадках для дальнейшей изоляции России.

«Также во время визита подписано межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников. Убежден, что это будет способствовать развитию бизнес-социальных, промышленных связей между нашими странами», — отметил Зеленский.

Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение с Гватемалой на прошлой неделе.



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