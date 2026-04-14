Украина и Германия подписали соглашение об обмене данными с поля боя. Федоров поделился деталями

Украина и Германия во вторник, 14 апреля, подписали соглашение об обмене оборонными данными с партнерами, которое предусматривает несколько совместных проектов. Об этом сообщил украинский министр обороны Михаил Федоров.

Этот документ, как отметил Федоров, является первым таким соглашением для Украины. Оно было подписано при участии президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

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По словам украинского министра, в рамках этого меморандума на основе боевых данных будет осуществляться анализ применения немецких систем, в частности PzH 2000, RCH 155 и IRIS-T. Это поможет повысить эффективность их применения и усовершенствовать тактику, отметил Федоров.

Он также сообщил, что Украина делится с партнерами уникальными данными с поля боя для обучения и усовершенствования AI-моделей и аналитических решений.

«Это первый в мире проект развития оборонного искусственного интеллекта такого масштаба», — добавил Федоров.

По его словам, партнеры получат от Украины доступ к боевым данным с DELTA и других цифровых систем, что будет способствовать развитию технологий и повышению собственных возможностей.

Министр обороны также отметил, что Зеленский предложил Германии двустороннее соглашение в сфере дронов, и страны уже работают над дальнейшими шагами.

14 апреля Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с Фридрихом Мерцом. На совместной пресс-конференции Мерц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В частности новый пакет включает ПВО, дроны и боеприпасы от Германии.

Также две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, включая сферу обороны.

Позже Михаил Федоров отметил, что сумма нового пакета военной помощи от Германии составляет 4 млрд евро. Страна пообещала профинансировать контракт на несколько сотен ракет к системам Patriot, а также поставить 36 пусковых установок IRIS-T.

Кроме этого, по словам украинского министра, с Германией была достигнута договоренность о 300 млн евро инвестиций в дальнобойные способности, что в свою очередь позволит наращивать производство украинского вооружения.

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Также в рамках инициативы Build with Ukraine Украина и Германия запускают совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. Как отметил Федоров, на первом этапе сотрудничества предполагается поставка 5000 дронов для Сил обороны.