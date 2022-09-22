Украина и Франция работают над поставкой новых САУ CAESAR — Кулеба 22 сентября, 22:30 Катрин Колонна и Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Франции Катрин Колонной.



Об этом Кулеба написал в Twitter.

"На нашей встрече моя французская коллега министр Колонна и я сосредоточились на том, как привлечь Россию к ответственности за ее преступления, и на вкладе Франции в восстановление разрушенных войной регионов Украины", - говорится в сообщении.



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По его словам, он представил Колонне проект Киевского компакта безопасности.



"Мы также работаем над поставкой новых CAESAR в Украину", – добавил глава МИД.



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