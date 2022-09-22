Украина и Франция работают над поставкой новых САУ CAESAR — Кулеба
Катрин Колонна и Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Франции Катрин Колонной.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"На нашей встрече моя французская коллега министр Колонна и я сосредоточились на том, как привлечь Россию к ответственности за ее преступления, и на вкладе Франции в восстановление разрушенных войной регионов Украины", - говорится в сообщении.
По его словам, он представил Колонне проект Киевского компакта безопасности.
"Мы также работаем над поставкой новых CAESAR в Украину", – добавил глава МИД.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.