Кулеба поговорил с Боррелем. Уже готовят седьмой пакет санкций против России 2 июля, 19:04 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в субботу, 2 июля.

Как сообщил глава украинского ведомства, они обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала кандидатом на вступление в ЕС.

«Скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России и работаем над этим», — говорится в Twitter Кулебы.

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8 июня глава МИД сообщил, что Киев представил Евросоюзу предложения по седьмому пакету санкций против РФ. Он подчеркнул, что эти новые ограничения должны быть приняты как можно быстрее, и задача для западных стран-партнеров — «убить» российский экспорт.

«Первое — это новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе — это дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, чиновников и руководителей госпредприятий. Третье – это закрытие уже обнаруженных лазеек для обхода и уклонения от санкций», — рассказал Кулеба.



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