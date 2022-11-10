Украина и Чехия создадут совместный оборонный кластер 10 ноября, 19:51 Украина и Чехия создадут совместный оборонный кластер (Фото:Укроборонпром)

Государственный концерн Укроборонпром и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны Чехии подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Соглашение было подписано 9 ноября. Создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту техники, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Видео дня

Читайте также: Чехия сделала первый шаг к признанию режима в РФ террористическим

Для реализации этих планов будут привлекаться ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международные финансовые доноры.

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды, США и Чехию за предоставление танков Т-72.