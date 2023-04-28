Украина и Чехия будут вместе производить оружие и боеприпасы — президент Павел 28 апреля, 20:14 Зузана Чапутова, Владимир Зеленский и Петр Павел в Киеве 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украина и Чехия подготовили шесть совместных проектов по производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов, а также ремонту танков. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу, 28 апреля.

Павел отметил, что у Чехии и Украины есть общие проекты, которые можно быстро реализовать. Также подготовлены проекты в пяти ключевых областях, в частности, восстановления Украины (не только послевоенного), сфер энергетики, транспортной инфраструктуры и других.



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«У нас подготовлено шесть ключевых проектов совместного производства на базе как украинских, так и чешских фирм… Что касается конкретных проектов, они касаются производства оружия, боеприпасов, ремонта танков, как Т-62, а также потенциального производства учебных самолетов. Для нас передача технологий и производства является приоритетом, чтобы производство частично или полностью могло осуществляться на территории Украины. Конечный результат будет использоваться с учетом технологий, которые есть у обеих сторон», — добавил чешский президент.

В пятницу, 28 апреля, в Украину прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова. Они подписали совместную декларацию с президентом Украины, в которой в том числе поддержали специальный трибунал по преступлению российской агрессии и пообещали поддерживать стремление Киева вступить в НАТО.