Нормализация отношений с Путиным невозможна — Джонсон 12 мая, 18:19 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville/Pool)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормализация отношений с российским диктатором Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину невозможна. Об этом сообщает Reuters.

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Во время интервью на радиостанции LBC у Джонсона спросили, могут ли Путина принять на мировой арене, если тот «раскается». Он ответил, что «не представляет, как теперь можно нормализовать отношения с Путиным».



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Британский премьер отметил, что после оккупации Россией Крыма в 2014 году мировое сообщество ввело против России санкции, но в то же время вело с Путиным переговоры о будущем, и российский диктатор использовал это для того, чтобы еще больше ухудшить ситуацию в Украине.

«Если украинцы сейчас заключат какую-либо сделку с Путиным, есть риск, что он сделает то же самое, и они это знают. Так что краткий ответ — нет. Никакой нормализации, и Великобритания очень четко высказывается по этому поводу», — добавил Джонсон.

Ранее Украинская правда со ссылкой на источники сообщала, что Борис Джонсон посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не договариваться с российским диктатором Владимиром Путиным.

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