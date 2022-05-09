«Украина победит, и Британия будет рядом». Борис Джонсон записал обращение к украинцам 9 мая, 20:11 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Toby Melville/Pool)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 9 мая обратился к украинскому народу и заявил, что уверен в победе Украины.

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В обращении, опубликованном в его Twitter, Джонсон подтвердил непоколебимую поддержку Британией Украины и подчеркнул, что украинские защитники противостоят российской агрессии с бесстрашием и мужеством, «демонстрируя миру, что никакая сила не может победить людей, которые полны решимости оставаться свободными».



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«Пока мы празднуем победу над фашизмом во Второй мировой войне, великая европейская нация сражается за выживание против брутального вторжения… Они всего лишь хотят жить в мире и свободе на своей земле, что является правом каждой страны. И все нации, которые разделяют это право, обязаны поддержать Украину в борьбе против агрессии Владимира Путина», — заявил он.

Джонсон напомнил, что Британия поставила в Украину ПТРК Javelin и NLAW, ПЗРК Star Streak, самонаводящиеся ракеты Brimstone, отправляет современные РЛС и бронетехнику, а также предоставляет гуманитарную и экономическую помощь.

"…Когда эта агония завершится, Британия поможет Украине восстановиться и защититься от любой будущей агрессии. В эту годовщину я более чем когда-либо уверен, что Украина победит, Украина будет свободной. Суверенная Украина возродится, и Британия будет рядом, сколько бы времени это не заняло", — закончил он.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что Великобритания передаст Украине военную помощь еще на 1,6 млрд долларов, а оборонные предприятия Соединенного Королевства могут увеличить производство из-за спроса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину.

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