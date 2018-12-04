04 декабря 2018, вторник

Украина готовит пакет "азовских санкций" из-за агрессии России в Керченском проливе – Порошенко

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Порошенко: Планируются санкции в отношении российских морских портов и российских кораблей.
Фото: Пресс-служба АП

Порошенко: Планируются санкции в отношении российских морских портов и российских кораблей.

Украина обсуждает пакет "азовских санкций" против России из-за агрессии в Керченском проливе, заявил президент Петр Порошенко.

"Чтобы не было никаких сомнений, что Россия за агрессию заплатит высокую цену. Мы ничего на тормоза не спустим", - сказал он.

Порошенко добавил, что сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранных, изучающих возможности привлечения России к ответственности.

Президент отметил, что планируются санкции в отношении российских морских портов и российских кораблей.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. 

 В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.  

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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