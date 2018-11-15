15 ноября 2018, четверг

Украина готовит мощный пакет разноплановых санкций из-за псевдовыборов в ОРДЛО - Турчинов

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Турчинов рассказал о подготовке новых санкций

Турчинов рассказал о подготовке новых санкций

Украина готовит новый пакет разноплановых санкций, в том числе против причастных к псевдовыборам в ОРДЛО, заявил секретарь Нацсовета по безопасности и обороне Александр Турчинов.

"СНБО готовит предложения, Кабинет министров, Служба безопасности, Верховная Рада внесла свои предложения, и я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителями, вдохновителями и организаторами проведения фейковых так называемых выборов на оккупированных территориях", - сказал он журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

Турчинов не исключил, что в санкционном списке также будут представители отдельных европейских стран, которые наблюдали за псевдовыборами на оккупированном Донбассе.

Он добавил, что санкции будут применены против "широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом или усиливают безопасность и оборону Российской Федерации".

Напомним, что псевдовыборы "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. В то же время в администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам.

По данным Службы безопасности Украины, российские оккупационные власти "нарисовали" необходимы цифры своим марионеткам: Денису Пушилину, за которого на псевдовыборах в "ДНР" отдали свои голоса 60,9% избирателей, и Леониду Пасечнику, который на "выборах" главы "ЛНР" получил 68,4%.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

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