Украина готова увеличить количество своих миротворцев в миссиях ООН - Порошенко

Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческих миссиях ООН, если в этом будет такая необходимость, заявил президент Петр Порошенко.

"Если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий", - сказал он после встречи со своим коллегой из Австрии Александером Ван дер Белленом, пишет Интерфакс-Украина.

Это стало ответом главы украинского государства на заверения президента Австрии о том, что Вена готова сделать свой вклад в разворачивание миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Украина предложила разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Несколько стран уже согласились принять участие в миротворческой миссии.