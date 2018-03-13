Украина готова оказать помощь в расследовании отравления Скрипаля - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о готовности предоставить Великобритании помощь в расследовании отравления экс-агента Сергея Скрипаля.

Климкин выразил уверенность, что Великобритания доведет до конца это расследование.

"Уже сейчас известно, что отравление совершено химическими веществами, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять", - цитирует министра Интерфакс-Украина.

Климкин добавил, что следы преступления ведут в Россию.

"Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие",- отметил он.

Сліди отруєння у Великій Британії ведуть в Росію. Якщо це буде доведено, то Росія в одній компанії з Північною Кореєю, Сирією та Іраком Саддама Хуссейна, що також використовували хімічну зброю. Ми солідарні з нашими союзниками і готові працювати разом з ними. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 марта 2018 г.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

В Совете федерации РФ заявили, что Россия прекратила производство газа Новичок и уничтожила все его запасы.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

Смотрите также

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.