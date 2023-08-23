Украина хочет вместе с Финляндией изготавливать бронетранспортеры — Зеленский 23 августа, 15:00 Владимир Зеленский и премьер Финляндии Петтери Орпо (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина заинтересована в оборонном сотрудничестве с Финляндией, в частности в совместном производстве бронетранспортеров.



Об этом президент Владимир Зеленский сказал в Киеве во время пресс-конференции с финским премьер-министром Петтери Орпо в среду, 23 августа.

Он заявил о подготовке Форума оборонных индустрий, который планируют провести в Украине осенью. По словам Зеленского, Киев заинтересован в налаживании с Хельсинками прямого сотрудничества с профильными предприятиями, а также в бронетранспортерах.

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«Мы бы хотели производить их вместе в Украине. Как мы это обсудили со шведским премьер-министром о CV-90. Но нам нужно больше. И во времена войны, и после войны Украине нужно оставаться сильной, чтобы не дать России возможности думать о второй волне агрессии против нас», — подчеркнул президент.

Во время своего первого в должности визита в Украину премьер Финляндии анонсировал 18-й пакет военной помощи, который будет включать тяжелое вооружение и боеприпасы.

