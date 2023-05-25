В Кремле прокомментировали заявление ГУР о том, что Украина хочет ликвидировать Путина 25 мая, 13:33 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя начальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что Владимир Путин возглавляет список людей, которых Украина хочет ликвидировать.

Видео с комментарием Пескова опубликовал в своем Telegram российский пропагандист Павел Зарубин.

«Террористический режим говорит о своих террористических стремлениях. СВО (так в Кремле называют войну России против Украины — ред.) более чем оправдана, более чем необходима и должна быть завершена с достижением поставленных целей», — сказал Песков.

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На вопрос о том, насколько усилена охрана российского диктатора, Песков уверяет в полной безопасности для Путина.

«Наши службы безопасности знают свою работу, и знают, что делают», — ответил Песков.

24 мая представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Украина имеет условный список людей, которых она хочет ликвидировать. Его возглавляет российский диктатор Владимир Путин, глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие.



