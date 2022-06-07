Украина хочет купить у Израиля Железный купол — посол 7 июня, 22:04 Цей матеріал також доступний українською Евгений Корнийчук (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel/Facebook)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Киев хочет купить систему противоракетной обороны Железный купол. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова Корнийчука во время пресс-конференции.

Дипломат подтвердил сообщения СМИ о том, что Израиль отказался подписывать договор о передаче своей противотанковой системы, произведенной компанией Rafael:



«Насколько я знаю, на прошлой неделе американцы дали разрешение на передачу Украине [произведенных по израильской технологии] ПТРК Spike из Германии, а Израиль отказал».

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Он также сказал, что в израильской прессе сейчас практически не освещают полномасштабную войну в Украине.

«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности… Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, нам нужна военно-техническая поддержка; нам нужен Железный купол… который позволит спасти наших гражданских женщин и детей от ударов российских ракет по нашей территории. Нам не нужно пожертвование, мы хотим его купить», — приводит издание слова Корнийчука.

The Jerusalem Post со ссылкой на источники пишет, что Израиль вряд ли продаст Железный купол из-за соглашения, подписанного с США, и правил в отношении экспорта товаров оборонного назначения.



По словам посла, у Украины с начала войны «не было никакого военно-технического сотрудничества с Израилем». Он сообщил, что Украина получила около 10% от запрошенных касок и бронежилетов, а Израиль до сих пор не согласился принять бойцов, которые потеряли конечности, на протезирование, передает пресс-служба украинского посольства.

Корнийчук также поблагодарил граждан Израиля, израильские компании и организации, которые помогают Украине с первого дня полномасштабного вторжения России.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Украине не подходит израильская система ПРО, поскольку только Киевская область по площади больше Израиля.

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