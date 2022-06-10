«Не пускаем в дверь — лезем в окно». Посол Евгений Корнийчук ищет пути получения ПВО от Израиля, который «избавился от нейтральности» 10 июня, 22:52 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Евгений Корнийчук (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel/Facebook)

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук работает над тем, чтобы Израиль продал Украине системы противовоздушной обороны.

Радио НВ пообщалось с дипломатом о том, как быстро можно убедить ближневосточную страну в необходимости предоставления Украине оборонного оружия и систем ПВО, действительно ли Израиль не хочет портить отношения с Россией и сколько стоит Железный купол.

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— Вы заявили, что Украина хочет купить систему противоракетной обороны Железный купол. Какие шансы на то, что Израиль нам его продаст? Есть экспертное мнение, что они не будут этого делать, чтобы не портить отношения с Россией.

— Во-первых, мы говорили о системах противовоздушной обороны в целом. Железный купол я упомянул потому, что в головах израильтян это система, которая охраняет жизнь гражданских, женщин и детей. Я говорил о том, что больше всего страдают украинские гражданские и нам нужны средства защиты гражданских. Я даже не называл это «оружием», чтобы избежать этого слова, на которое израильтяне реагируют, к сожалению, очень болезненно или осторожно.

Действительно, нам нужны израильские системы ПВО и, прежде всего, среднего и дальнего радиуса действия. Они называются несколько иначе, но это то же семейство, что и Железный купол, просто он намного известнее.

— Есть ли у нас какой-нибудь официальный ответ?

— Официальный Израиль напряженно думает. И он еще более напряженно думает с момента моего обращения, поскольку каждое такое [заявление] вызывает большой социальный резонанс в обществе, и у нас все больше сторонников в Израиле.

К сожалению, Израиль с начала войны до сегодняшнего дня свою позицию меняет, но меняет, к сожалению, очень медленно.

«Портить отношения с Российской Федерацией» — также есть такое понимание и видение у граждан, к сожалению, количество которых достаточно велико. Но мы делали социологию и знаем, что количество поддерживающих Украину граждан существенно их превышает.

Более того, предоставление систем защиты, обеспечивающих безопасность гражданских, вызывает поддержку всего израильского общества, за очень небольшим исключением. Поэтому я надеюсь, что именно благодаря общественному мнению мы и повлияем на правительство.

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