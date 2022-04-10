Украина хочет купить немецкие БМП Marder непосредственно у производителя — Bild 10 апреля, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Немецкая боевая машина пехоты Marder (Фото:Bundeswehr)

Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя — немецкой компании Rheinmetall, пишет Bild.

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По данным издания, компания планирует поставить 35 бронемашин до конца года.

Также сообщается, что Rheinmetall изначально предлагала 100 списанных бронетранспортеров Marder, годами стоящих на площадке компании. Поскольку их сначала нужно отремонтировать, компания предложила обмен: Бундесвер немедленно поставит в Украину готовые к использованию БМП, а затем получит отремонтированные от Rheinmetall.

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Министерство обороны Германии отказало, заявив, что Бундесверу нужны бронемашины как на восточном фланге НАТО (141 Marder), так и для учеб и тренировок (около 100 Marder).

Однако, по информации Bild, Минобороны БМП даже не осматривали, чтобы оценить состояние и необходимость ремонта и обслуживания.

Посол Украины Андрей Мельник раскритиковал такое поведение ведомства: «Если это правда, что министерство до сих пор не инспектировало их, это скандал. Война России на уничтожение против мирного населения Украины бурлит уже 45 дней, но Берлин по-прежнему не спешит».

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