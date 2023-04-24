Украина готовит важные международные события, чтобы получить больше оружия — Зеленский

24 апреля, 01:13
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Украина ведет подготовку нескольких важных международных событий. Это поможет увеличить количество военной помощи.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам — больше оружия. Почти каждый день — соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе», — сказал президент.

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По его словам, в абсолютном большинстве случаев это невидимая в целом работа, требующая тщательной подготовки.

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«Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждой, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства — спасибо всем, кто привлечен», — подчеркнул он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Военная помощь Война в Украине Владимир Зеленский

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