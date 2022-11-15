Украина готова защищать восточный фланг НАТО — Кулеба

15 ноября, 23:23
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Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Украина готова защищать восточный фланг НАТО, хотя еще и не находится в Альянсе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что имея все необходимое оборудование, Украина сможем защитить как украинское небо, так и небо своих соседей.

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«Украина готова вносить дальнейший вклад в коллективную евроатлантическую безопасность и защищать восточный фланг НАТО, хотя мы еще не являемся членами Североатлантического союза. Имея все необходимое оборудование, мы сможем защитить как украинское небо, так и небо наших соседей», — заявил он.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1592624022952579073

15 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. По данным СМИ, причина — российские ракеты, которые упали на территории страны и убили двух человек.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подтвердил, что Россия нанесла ракетный удар по Польше.

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Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе, но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Оккупанты выпустили по Украине 90 ракет, из которых 70 сбили системы ПВО.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия МИД Украины Украина НАТО Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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