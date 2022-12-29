Украина готова провести расследование после заявлений режима Лукашенко о падении ракеты в Беларуси — Минобороны 29 декабря, 19:20 Украинский защитник рядом с беларусской границей, 27 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы провести объективное расследование после утверждений режима беларусского диктатора Александра Лукашенко о падении "украинской ракеты" на территории Беларуси в четверг, 29 декабря.

В пресс-службе Минобороны напомнили, что 29 декабря страна-террорист Россия в очередной раз нанесла массированный удар по территории Украины, использовав больше 11 дронов и 69 крылатых ракет, которые запускала с бомбардировщиков и кораблей, а также зенитные управляемые ракеты С-300.

Видео дня

В результате вражеской атаки пострадали более 18 жилых домов и десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали мирные жители.

«Что касается утверждений беларусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. Украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны государства-террориста РФ, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что Украина готова на объективное расследование «инцидента, который произошел в небе над территорией Беларуси 29 декабря» из-за массированной атаки РФ. Минобороны подчеркивает, что Киев готов пригласить авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой страны-агрессора РФ.

В Минобороны также напомнили, что Украина оставляет за собой право на оборону и защиту собственного неба.

29 декабря режим Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси сбила «украинскую ракету» С-300. В минобороны страны утверждают, что обломки ракеты нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак на объекты критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что из 69 ракет, запущенных страной-агрессором по Украине, удалось сбить 54.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что российские войска, вероятно, продолжат бить ракетами по Украине, но уровень атак может снизиться из-за сокращения запасов врага.