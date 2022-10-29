Украина готова продолжать работу зернового коридора — Мининфраструктуры 29 октября, 21:58 Украина готова и дальше поставлять агропродукцию по зерновому коридору (Фото:Министерство инфраструктуры Украины / Facebook)

В Мининфраструктуре на фоне выхода России из «зерновой инициативы» заявили, что Украина готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

В Мининфраструктуре подчеркнули, что Украина не прекращала выполнять договор, несмотря на все атаки РФ с момента его подписания.

«Хотим подчеркнуть, реализация „инициативы“ несет исключительно гуманитарный характер. Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания „инициативы“), 23 сентября — на порт Одесса, а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру», — отметили в украинском министерстве.

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В ведомстве напомнили, что с 1 августа — с момента выхода из украинского порта Одесса первого судна — и до сегодня удалось экспортировать более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов тонн — в страны Африки и Азии.

В рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

В Мининфраструктуре подчеркнули, что Украина готова продолжить работу зернового коридора.

«Отмечаем, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — говорится в заявлении.

Вечером в субботу, 29 октября, Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию. В РФ заявляют, что атаки якобы были предприняты против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, «вовлеченных в обеспечение безопасности „зернового коридора“».

В Министерстве иностранных дел и Офисе президента Украины отреагировали на выход РФ из «зерновой инициативы». Официальный Киев называет действия Москвы «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под ложным предлогом.

Украинская сторона также напоминает, что не подписывала с РФ никакие «зерновые соглашения», а подписантами являются РФ, Турция и ООН.

В то же время, в ООН призвали «все стороны» воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения, и заявили, что находятся на связи с российскими властями.

Взрывы в Севастопольской бухте: что известно?

Утром в субботу, 29 октября, в Севастополе раздались взрывы в районе места базирования российских кораблей. Оккупационные «власти» города и минобороны РФ заявили об «атаке беспилотников» в акватории Севастопольской бухты, которую якобы «отразили российские корабли».

Ставленик Кремля в Севастополе Михаил Развожаев сначала сообщал, что в городе «не поразили никакие объекты».

Однако позже в минобороны РФ сообщили, что «во время отражения атаки беспилотников» в Севастополе получил «незначительные повреждения» морской тральщик Иван Голубец.

В то же время, местные паблики пишут о повреждении фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и неоднократно использовался для обстрелов Украины. В частности, сообщают о повреждении радиолокационной системы на фрегате и «дыре в минном тральщике».

В ОК Юг заявил, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Впрочем, официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет.

В минобороны и МИД РФ обвинили Украину и Британию в атаке на корабле Черноморского флота, назвав ее «терактом». Россияне заявляют, что подготовка атаки якобы осуществлялась «под руководством британских специалистов, которые находятся в городе Очаков Николаевской области».

В Минобороны Великобритании отвергли обвинения РФ в якобы причастности к взрывам в Севастопольской бухте. В ведомстве подобные обвинения назвали фальшивыми заявлениями эпического масштаба.

Зерновое соглашение: что важно знать

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия.

Для реализации соглашения в Турции был создан координационный центр, инспекционные группы из представителей всех сторон проверяют грузы и персонал, в том числе на наличие оружия.

Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме обеспечивающих экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в украинские порты.

Согласно соглашению, «вся деятельность в украинских территориальных водах осуществляется под властью и ответственностью Украины», а никакие военные корабли, самолеты и беспилотники «не могут приближаться к гуманитарному коридору».

Зерновой коридор заработал 1 августа — тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

Срок действия зерновой сделки рассчитан до 22 ноября 2022 года. Предполагалось, что после этого она будет продлена.