Украина поддерживает постоянный контакт с Южной Кореей на различных уровнях, в частности на министерском, и готова к нормализации отношений после дипломатического обострения. В связи с этим Киев призывает воздержаться от новых заявлений и шагов, способных усилить напряженность.

Об этом 30 октября заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве.

По его словам, контакты между сторонами поддерживаются постоянно — через МИД, посольства и непосредственно в Сеуле. После принятия соответствующих решений удалось наладить коммуникацию на различных уровнях, в частности между министрами.

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Тихий подчеркнул, что Украина стремится использовать дипломатические механизмы для деэскалации и восстановления нормальных отношений.

«С украинской стороны есть полная готовность к нормализации. Мы считаем, что первым шагом является предотвращение любых новых действий или заявлений, которые могут привести к эскалации. Затем мы сможем начать залечивать эту травму, восстанавливать отношения и возвращать их в нормальное дипломатическое русло. К этому Украина готова», — добавил он.

Представитель МИД также отметил, что перспективы сотрудничества Украины и Южной Кореи в различных сферах значительно шире нынешнего дипломатического спора, поэтому не стоит ставить их под угрозу из-за этого вопроса .

Дипломатический скандал между Украиной и Южной Кореей — главное

23 сентября во время Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. Он сообщил, что передача состоялась недавно.

24 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении договоренности о неразглашении информации о передаче северокорейских военнопленных Сеулу. Он заявил, что вопрос их репатриации является «чрезвычайно чувствительным» и «связанным с дипломатией и национальной безопасностью».

Позже украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что украинская сторона отрицает наличие соглашения о конфиденциальности с Сеулом.

Администрация Южной Кореи заявила, что такое отрицание «серьезно подрывает» взаимное доверие и наносит ущерб дружественным отношениям между странами.

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По словам представителей Сеула, украинское правительство само настаивало на конфиденциальности передачи, опасаясь внутренней критики из-за упущенной возможности обменять северокорейских военнопленных на украинских. Сеул, как сообщается, согласился на конфиденциальность, принимая во внимание безопасность военнопленных и их семей, а также учитывая дипломатические аспекты и вопросы безопасности.

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что Зеленский обнародовал информацию о передаче без предварительных разъяснений или консультаций, несмотря на наличие — как утверждает Сеул — взаимной договоренности.

Издание Korea JoongAng Daily со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Южной Кореи сообщило, что Украина заранее проинформировала Южную Корею о намерении президента Владимира Зеленского упомянуть двух военнопленных из КНДР во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, несмотря на предварительную договоренность этого не делать. По его словам, украинская сторона сообщила об этом Сеулу по дипломатическим каналам и попросила отнестись к этому с пониманием.

27 октября министр иностранных дел Чо Хён заявил, что Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины. По словам корейского министра, вывод персонала был «неизбежным», поскольку Украина, как утверждается, не смогла надлежащим образом урегулировать вопрос о военнопленных.

В то же время Чо Хён заявил, что остальной персонал, необходимый для работы дипломатических учреждений, остается в Украине.