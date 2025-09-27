Зеленский: Украина передала Трампу запросы о необходимой вооруженной помощи стоимостью $90 млрд

Украина передала президенту США Дональду Трампу свое видение необходимой помощи — это заложено в соглашении на 90 миллиардов долларов. В то же время Украина готова вести отдельные переговоры с США о поставках конкретных видов оружия, в частности дальнобойного.

Об этом во время брифинга в субботу, 27 сентября, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Что касается того, чего хочет Украина от США, все это есть, мы передали президенту США с деталями и с иллюстрацией, чего хочет Украина, и все это, в принципе, предусмотрено в нашей большой сделке на 90 миллиардов, но мы готовы к отдельным договорам отдельных видов оружия, включая дальнобойные», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сейчас отвечает на удары России именно своими дальнобойными средствами.

«Если бы у нас было другое оружие, мы бы его применили», — добавил глава государства.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он открыт для снятия ограничений на использование американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.

Издание, ссылаясь на высокопоставленного американского и украинского чиновников, сообщает, что во время кулуарной дискуссии в ООН Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить количество ракет большой дальности и разрешить использование такого оружия для нанесения ударов по целям в России.

Отмечается, что Трамп ответил, что не возражает против этой идеи, однако не брал на себя никаких обязательств по снятию запрета США на такие удары.

23 сентября украинский и американский лидеры провели двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН. Зеленский назвал переговоры «хорошими» и «самыми полными из всех».

Трамп после переговоров написал об экономических проблемах РФ и что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности бороться и вернуть всю территорию в «первоначальном виде».

Он также выразил мнение, что война в Украине, похоже, не закончится еще долго, но Украина «очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту очень большую армию».

В июле 2025 года издание The Washington Post со ссылкой на собственный источник сообщило, что Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Однако заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что если США передадут дальнобойные ракеты Tomahawk, их будет сложно развернуть.