Штайнмайер заявил, что готов к переговорам с Зеленским 4 мая, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Zeit.

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Во время визита в Бухарест Штайнмайер сказал, что хотел бы выразить свою поддержку, в том числе в ходе диалога с Зеленским, «если это возможно», и подчеркнул, что «немцы всем сердцем поддерживают Украину».



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Politico со ссылкой на источники в Берлине сообщает, что президент Германии не контактировал с президентом Украины с тех пор, как три недели назад в СМИ появилась информация о том, что в Киеве якобы не хотят его видеть, а запрос о телефонном разговоре пока «остается без ответа».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что информация о «нежелании» Киева принять Штайнмайера «мешает» визиту его самого в Украину.

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Президент Владимир Зеленский говорил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».

12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

В то же время украинский посол в Германии Андрей Мельник сказал, что руководство страны будет радо визиту канцлера Олафа Шольца.



4 мая в Украину приехал глава партии ХДС предыдущего канцлера Германии Ангелы Меркель Фридрих Мерц.

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