В правительстве Германии считают, что Шольц вряд ли приедет в Украину в ближайшие дни 8 мая, 03:06 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли посетит Украину 9 мая, сказал федеральный министр финансов и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на dpa.

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По словам Линднера, визит требует подготовки, и вряд ли органы безопасности смогут организовать его в ближайшее время.



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«Канцлер сам принимает решения. Я знаю, что он всегда тщательно взвешивает свои решения с разных точек зрения», — ответил министр на вопрос, должен ли Шольц посетить Украину.

Вскоре Киев должна посетить глава МИД Германии Анналена Бербок, а в воскресенье в Украину с визитом приедет председатель Бундестага Бербель Бас.



Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину 9 мая.

«Приглашение остается в силе, уже некоторое время… Его приглашают приехать в Украину, он может сделать очень мощный политический шаг — приехать 9 мая сюда, в Киев…», — говорил глава государства.

Зеленский сказал, что во время своего недавнего разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером пригласил и его, и Шольца в Украину.

Ранее Олаф Шольц говорил, что информация о нежелании Киева принять Штайнмайера "мешает" визиту его самого в Украину. Также он сообщал, что Украину скоро посетить глава МИД Германии Анналена Бербок.



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12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».



Президент Владимир Зеленский говорил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».



5 мая Зеленский провел телефонный разговор со Штайнмайером, и в офисе последнего заявили, что президенты «устранили недоразумения из прошлого» и договорились поддерживать тесный контакт.



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