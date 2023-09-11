Зеленский обсудил с главой МИД Германии Бербок поставки ПВО и артиллерии 11 сентября, 20:17 Владимир Зеленский и Анналена Бербок в Киеве, 11 сентября 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 11 сентября, встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая находится в Киеве с визитом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства поблагодарил Германию за военную и финансовую поддержку, отметил новый пакет помощи и усиление ПВО Украины.



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Зеленский отметил то, что Бербок в начале визита посетила объект энергетической инфраструктуры в Киевской области, и сказал, что сейчас один из приоритетов Украины — «укрепление стойкости энергетической сферы».

Они с главой МИД Германии обсудили, что нужно защитникам Украины на поле боя, а также как укрепить украинскую ПВО, в частности, для защиты юга страны и «зернового коридора». Президент заявил, что для усиления артиллерии Сил обороны важна дополнительная помощь партнеров.

Зеленский и Бербок также поговорили о евроинтеграции Украины и выполнении рекомендаций Еврокомиссии и обсудили подготовку к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет в Берлине летом 2024 года.

Ранее Der Spiegel сообщало, что возможная цель приезда Бербок в Украину за неделю до старта Генассамблеи ООН в Нью-Йорке — продемонстрировать солидарность с Украиной. После прибытия Бербок пообещала, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев на пути в ЕС, и отметила важность исполнения дальнейших реформ, в частности в борьбе с коррупцией.

Министр также объявила, что Германия выделит еще 21,4 млн долларов на гуманитарную помощь для Украины.