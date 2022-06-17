«Коллеги подтвердили». Украина де-факто уже член семьи НАТО — Резников по итогам визита в Брюссель 17 июня, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников с канадской коллегой Анитой Ананд в Брюсселе, 15 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина де-факто является членом семьи НАТО, и ее партнеры по Альянсу это подтвердили.

Глава Минобороны подвел итоги своего двухдневного визита в Брюссель в своем Facebook ночью в пятницу, 17 июня.



Он подчеркнул, что на третьем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн страны договорились о новых качественных поставках оружия, подробности которых пока нельзя озвучивать. Также Резников напомнил, что принял участие во встрече министров обороны стран НАТО и около десяти двусторонних встречах с коллегами:



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«Важно, что впервые эта встреча прошла с четырьмя странами-не членами Альянса: среди приглашенных гостей — Украина, Грузия, Швеция и Финляндия. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы членства Швеции и Финляндии в НАТО. При случае, имел возможность обсудить с партнерами „НАТО де-факто“. Рад, что коллеги подтвердили, что Украина — де-факто уже член этой семьи».

Министр отметил, что Украине нужны поставки артиллерии, танков и бронетехники, а также средств ПВО. Он добавил, что наша страна не собирается использовать оружие для нападения на Россию или захвата ее территорий, поскольку защищает жизни своих людей и свою территорию, освобождает ее от убийц, мародеров и насильников.

«Задачей второго этапа является выход в скорейшие сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля. Именно на этом мы сконцентрируемся. Наша глобальная цель — деоккупация и реинтеграция всех территорий Украины в международно признанных границах», — написал Резников.

Президент Владимир Зеленский будет участвовать в саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Ранее генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что готовится план по переводу Украины на вооружение НАТО.

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