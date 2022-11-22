Способность Украины угрожать порту Новороссийска еще больше подорвет влияние РФ в Черном море — британская разведка

22 ноября, 09:12
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Любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску станет вызовом для РФ, считают в британской разведке (Фото:Википедия)

Любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску станет вызовом для РФ, считают в британской разведке (Фото:Википедия)

В британской разведке отметили, что любая демонстрация способности Украины угрожать порту Новороссийска, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для Черноморского флота РФ.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 18 ноября в СМИ появилась информация о том, что в порту Новороссийска на побережье Черного моря был атакован нефтяной терминал. Рядом с нефтяным терминалом находится крупная база Черноморского флота России.

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ЧФ перенес много своих операций на подлодках в Новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму, отметили в разведке.

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«Российское командование, вероятно, будет обеспокоено угрозами для базирующейся в Новорсийске флотилии десантных кораблей. Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и взяли на себя более важную роль в поставке российских сил в Украину после того, как в октябре был поврежден Керченский мост» — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, подробности этого инцидента пока не раскрываются. Однако любая демонстрация способности Украины угрожать Новороссийску, скорее всего, станет еще одним стратегическим вызовом для ЧФ.

«Это также еще больше подорвет и без того ослабленное морское влияние России в Черном море», — подчеркивается в обзоре.

https://www.youtube.com/watch?v=ftAf6-6C0V8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Великобритания Черное море Разведка Украина Порт Война России против Украины

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