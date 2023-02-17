Украина, ЕС и НАТО впервые встретятся в новом трехстороннем формате

17 февраля, 18:27
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Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины/Facebook)

Дмитрий Кулеба (Фото:МИД Украины/Facebook)

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 21 февраля пройдет встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Кулеба в Twitter отметил, что это будет первая встреча Украины, Евросоюза и НАТО в таком трехстороннем формате.

«Я с нетерпением жду встречи с Йенсом Столтенбергом и Жозепом Боррелем для укрепления нашего партнерства и сотрудничества в защите Украины и Европы», — написал он.

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Дмитрий Кулеба с делегацией участвует в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в Германии 17−19 февраля. Во время выступления на конференции президент Владимир Зеленский подчеркнул, что альтернативы членству Украины в Евросоюзе и НАТО не существует.

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3 февраля в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, в котором Украина впервые приняла участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

https://www.youtube.com/embed/KIWw9DsNI0s
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Украина-ЕС Евроинтеграция Вступление в НАТО Украина-НАТО Дмитрий Кулеба

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