Украина — это друг, но есть обида. Жители Израиля — о развязанной Россией войне, «средневековье» от Нетаньяху и главном противнике — Иране 8 ноября, 15:14 Эксклюзив НВ По словам местных жителей, в Израиле электоральная публика очень разношерстная, из-за чего достигнуть политического консенсуса в обществе сложно (Фото:Alberto Paredes / Alamy via Reuters)

«Либералы, которые хотят отведать свиной стейк в субботу, недовольны», — израильтяне рассказали НВ, как относятся к новому премьерству Нетаньяху, о тех, кто поддерживает Россию, и безоговорочной народной поддержке сражающихся украинцев

7 ноября Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с победой его политической силы на парламентских выборах в Израиле, в результате которых опытный политик вновь станет премьером. Теперь, с приходом новой власти, надеется украинский лидер, обе стороны смогут «значительно усилить свои государства, тем более, что угрозы — похожие».

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НВ поговорил с жителями Израиля о том, чего они ждут от возвращения во власть Нетаньяху, что думают о войне в Украине и как относятся к России.

Михаил Герцберг

маркетолог и PR-специалист, живет в городе Йокнеам-Илит

Сказать однозначно как израильский народ относится к Нетаньяху невозможно. Потому что такого понятия, как израильский народ не существует: есть еврейский народ, который был разбросан по всему миру, а потом в разные времена собрался здесь. Так что электоральная публика очень разношерстная — эфиопы, марокканцы, китайские евреи, выходцы из Южной Америки и стран бывших Советов. Их фактически ничего не объединяет, кроме старых еврейских традиций, которые соблюдали их бабушки.

Потому и с политической конъектурой все очень сложно. В израильском обществе есть условные левые и правые, но это не применимо к общепринятым понятиям. Условный левоцентристский лагерь — те, кто за глобальный контекст, экологию, равноправие и технологии. Они считают, что религией люди должны заниматься дома и тот же самый шабат не должен становиться поводом для приостановки жизни. Правые — за традиционный уклад и за то, чтобы евреи были объединены религиозной традицией. То есть тотальный шатдаун в шабат и исключительно кошерные рестораны.

Нетаньяху, как представитель последних, умело апеллирует понятиями традиционных ценностей и потому больше цепляет струны еврейской души в сельской местности. Эти люди мало путешествуют, мало разбираются в жизни и больше ориентированы на свой внутренний контекст. Так что те израильтяне, которые поддерживают религиозные законы — они празднуют победу Нетаньяху. А либералы, которые хотят отведать свиной стейк в субботу где-нибудь в Хайфе, находятся теперь в разочаровании и апатии.

Стоит признать, что здесь народ в основной своей массе не понимает разницы между Россией и Украиной. В Израиле живет огромное количество выходцев из бывших республик СССР, и местные их всех до сих пор называют «руссимами», вне зависимости от того, это украинцы, белорусы, казахи или азербайджанцы. Разницу объяснить вообще невозможно, я пытался. Не понимают и не запоминают. К русским тут относятся как к отдельному миру, государству внутри государства.

В Израиле живет много выходцев из СССР 90-х годов, их еще зацепили идеи советском пропаганды о том, что национализм — это нацизм, это против евреев и соответственно украинцы тоже против них. Это небольшая фракция, но она имеет свой голос. Они ходят на пророссийские акции и создают основной массе израильтян ощущение, что не все так однозначно.

Российская пропаганда в Израиле по теме войны вообще больше всего бьет именно на этот тезис: «Все очень сложно, вам не разобраться, лучше сфокусируйтесь на своих проблемах, самое главное — Израиль». И этот ход тут довольно успешен, он сильно отвлекает внимание израильского обществ от происходящего в Украине.

Также здесь на Востоке очень мощно работает право сильного: тот, кто демонстративно применяет силу — тот красавчик, он получает политические балы и успех в народе. Потому, когда произошел вооруженный захват Крыма Россией, стоит признать, что многие израильтяне особенно не разбирались в подоплеке и восприняли это позитивно. В новостях показали, что пришел красавчик Путин и ни разу не применив оружие настоял на своем.

Такое отношение к Путину и было до начала полномасштабной войны. А после тут сильно напряглись: вона поменяла всю картину мира в сознании среднестатистического израильтянина. Потому что получается, что есть какая-то сильная страна, которая нападает на слабого и начинает добивать его изо всех возможных сил. А по местным меркам бить слабого — сильный триггер, тут этого не любят и даже рядовые драки предполагают серьезные санкции. Потому именно физическое насилие по отношению к Украине перевернуло местное сознание и большинство людей склонились к поддержке украинцев. Но пока только моральной.

Я интересовался последними предвыборными лозунгами политиков, но ни один не высказывался однозначно за поддержку Украины. Здесь Россию все воспринимают как прокладку между Израилем и его главным политическим противником — Ираном. По мнению израильских политиков, дружба с РФ помогает эффективно предотвращать развития военных поползновений Ирана к нам через Сирию. Поэтому здесь все политики, включая Нетаньяху, проповедуют тезис общения с Россией.

Не думаю, что с его приходом что-то разительно изменится в отношениях между РФ, Украиной и США. Израиль не будет поддерживать Украину на официальном уровне чтоб ни в коем случае не разозлить Россию. Тут ощущается основной страх — что РФ откроет шлюзы и разрешит полномасштабно действовать всем врагам Израиля, в том числе через территорию Сирии.

Есть еще такой любимый конь российской пропаганды: Украина часто в своих голосованиях ООН не поддерживает Израиль, в основном это касается вопросов спорных территорий с палестинцами. На эту тему есть огромное количество спекуляций, вплоть до того, что поддержки не было никогда и ни в чем. Из-за этого есть такой публичный консенсус, что, если Украина в ООН периодически выступает против Израиля — зачем нам помогать ей оружием?

Потому Израиль помогает как может непрямо: уничтожает иранские объекты, благодаря связи с американским военпромом косвенно поддерживает оружием. В народе бытует мнение, что Израиль помогает комплектующими, которые делают оружие технологичным: мы производим эти чипы для Америки, а она их передает Украине как часть своей помощи.

Также израильтяне отправляют много гуманитарной помощи в Украину. Еще Израиль принимает беженцев, мало, но принимает. Так что людям помогать — Израиль «да», военным помогать — Израиль «нет».

Либби Ияр

детский физиотерапевт и реабилитолог, живет в городе Беэр-Шева

Когда говорят о том, что в Израиле к власти пришли правые, необходимо учитывать специфику местной терминологии: разделение на правый и левый лагерь в нашей стране происходит преимущественно по вопросам безопасности (в социально-экономическом плане все представленные партии довольно левые). А с безопасностью у нас все очень невесело даже для Израиля — прокатившаяся в марте волна терактов, унесшая жизни двенадцати израильтян, регулярные обстрелы южных городов, забрасывание камнями машин, поджоги, постоянные угрозы со стороны Ирана. Народ устал жить в постоянном страхе и требует от правительства решительных мер.

Другая часть народа понимает, что помимо желаемых мер в плане безопасности право-религиозное правительство с упорством потащит страну к скрепам и средневековью. Так что израильское общество, и без того чрезвычайно пёстрое и разнородное, сейчас разделено на тех, кто радуется возвращению Нетаньяху со всей южной пылкостью, и тех, кто с той же пылкостью посыпает голову пеплом.