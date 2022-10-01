Путин считает Украину могильщиком российской империи. И он прав — Климкин 1 октября, 10:56 Россияне на концерте в Москве в честь незаконной аннексии оккупированных украинских территорий (Фото:REUTERS)

Дипломат и министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что российский диктатор Владимир Путин считает Украину могильщиком российской империи.

«Путин не откажется и на сегодняшний день не отказался от своей ключевой цели — разрушить Украину как таковую. Это сидит очень глубоко, на уровне подсознания, в нем. Он всегда будет считать нас не просто искусственными. Он будет считать нас такими, кто разрушит российскую империю, кто является ее могильщиком. И на самом деле он в этом прав», — заявил Климкин Радио НВ.

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По его словам, Украина должна разрушить российскую империю, в какой бы форме она ни была, потому что от нее всегда будет исходить фундаментальная угроза для украинцев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью Радио НВ назвал условием выживания Украины «дефрагментацию» Российской Федерации.

А бывший депутат Госдумы, а теперь гражданин Украины Илья Пономарев выразил мнение, что распад РФ на десятки государств не очень вероятен.

При этом он признал, что некоторые регионы РФ «с высокой вероятностью будут хотеть обособляться и идти как самостоятельное, независимое государство».

«Например, Чечня — Ичкерия: очень вероятно, что они выберут такой путь. Но это не станет правилом», — предположил Пономарев.

По его словам, народы должны будут сами определиться, хотят ли они существовать внутри российского государства.