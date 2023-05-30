«Новоогарево — десертная цель». Уничтожение Путина даст Украине 80% победы — интервью Давидюком об атаке дронами на Москву 30 мая, 20:55 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Filippov/Pool via REUTERS)

Политолог Николай Давидюк в интервью Radio NV рассказал, как атака дронов по Москве разрушает миф о «величии» диктатора Владимира Путина, а также о том, почему и как Украина может принять участие в выборах президента России.

— 30 мая не только Киев атаковали дронами, но и Москву. Реакция еще не всех политиков есть, но отреагировали достаточно интересно. Россия могла бы пугать применением ядерного оружия. Зато есть цитата председателя комитета Государственной Думы по обороне, его зовут Андрей Картаполов. Он заявил: «У нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь». О чем нам говорит такая риторика? Какие политические последствия этой истории будут? Что война уже не где-то там в Украине и даже не на Белгородщине, а она в Москве?

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— Наверное, самая главная эмоция всех украинцев сегодня: сначала они были грустные и это с ночи осталось от обстрелов, а потом легкая украинская улыбка начала заполнять прекрасные лица украинцев, когда все начали читать, что Москву тоже обстреливали. И ничто так не радует, как потери оккупанта, потери врага. Это как раз такая сладкая пилюля, которая немножко украсила это утро.

Инфографика: NV

Думаю, что реакция россиян еще больше дает понимать, что они на самом деле больше играли в браваду, чем были сильными. И эта история вроде «найдется лазейка» читается с политической точки зрения так: ну раз бьете, мы вам все равно уже больше, ничего хуже сделать не можем, то бейте.