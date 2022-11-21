«Мы с вами реально объединились». Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО — Зеленский 21 ноября, 18:18 Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на заседании НАТО, 21 ноября (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны поддержать заявки Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

Во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде 21 ноября Зеленский добавил, что Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО и ЕС.

Видео дня

«Хотя Украина пока еще не стала полноправной частью ЕС и НАТО, я обращаюсь к вам от имени народа, который всегда был, есть и будет частью ценностного пространства, к которому принадлежите все вы. История разводила нас по разные стороны идеологических стен. Но стены рухнули, и наши с вами ценности все сохранены», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что большинство граждан западных государств поддерживают европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и украинцы в это время защищают западные ценности не просто на площадях и улицах, а на поле боя в полномасштабной войне.

«Все вы видите, что нам грозит. Нам всем! Всем, кто не представляет своей жизни без свободы. Все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества вносит Украина. Все вы видите, как важно то, что мы с вами реально объединились в защите после 24 февраля. Итак, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО», — заявил Зеленский.

Президент призвал поддержать заявки Украины на членство в ЕС и Альянсе.

«Украинцы не просто верят — украинцы знают, что сила нашей демократии будет гарантией того, что ни одна тирания на восток от нас не сможет угрожать Европе», — заявил Зеленский.

15 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова защищать восточный фланг НАТО, хотя еще и не находится в Альянсе.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе является справедливым, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

6 октября Зеленский заявил, что заявкой на вступление в НАТО Украина «дает пас» Альянсу и призывает союзников продемонстрировать, что они не боятся страны-агрессора России.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.