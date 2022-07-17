«Риторика Кремля быстро изменится». Американский политолог призвал США дать возможность Украине разбомбить Крымский мост

17 июля, 23:10
Эксклюзив НВ
Крымский мост (Фото:Росавтодор/Facebook)

Крымский мост (Фото:Росавтодор/Facebook)

Американский политолог Рамис Юнус в эфире Радио НВ эмоционально раскритиковал страны Запада, в частности США, из-за недостаточного противодействия российской агрессии.

«Стараются сделать так, чтоб все аккумулировалось на территории Украины, чтоб не выходило за ее территорию. Эти глупые разговоры о том, что не надо стрелять по территории России. <...> И касательно HIMARS, и всего остального. А для чего такие разговоры вести? Россия, значит, будет бомбить территорию Украины, грозится, что может бомбить и Польшу. <...> Вы сделали Украину мальчиками для битья?», — сказал Юнус.

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Политолог считает, что Украине нужно разрешить нанести удар по Крымскому мосту оружием, которое предоставляет США.

«Если вы даете HIMARS, зачем говорите, что стреляйте на 70 км, а на 300 не стреляйте“. Вы дайте им (Украине — ред.) то, что им нужно, покажите зубы и тогда посмотрим, как себя будет вести Россия. Дайте Украине возможность разбомбить Крымский мост. Это можно сделать в течении одного дня. Для этого есть все военно-технические возможности у Запада. Как только будет разбомблен Крымский мост, вы увидите, как риторика Кремля быстро поменяется», — убежден Юнус.

https://www.youtube.com/watch?v=Z50z_XzMSbU

Крымский мост — это незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным ею полуостровом. Через него страна-агрессор перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем — на юг Украины.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, заявил, что Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия.

В апреле в эфире Радио НВ секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина ударит по Крымскому мосту, если будет такая возможность.

Со временем Данилов рассказал, что оккупанты «напряжены» из-за оружия, которое получает Украина от западных партнеров, а потому усилили оборону Крымского моста.

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В конце июня Украина получила первые американские РСЗО HIMARS, которые могут бить по целям на расстоянии 300 км.

Но президент США Джо Байден заявлял, что США не будут посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Посол США в Киеве Бриджит Бринк подчеркнула: украинская сторона сама будет решать, для стрельбы на какое расстояние использовать американские РСЗО HIMARS.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   США Военная помощь Россия-США Украина-США Керченский мост Помощь Запада Война в Украине Радио НВ Крымский мост Война России против Украины РСЗО HIMARS

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