«Нужны срочно». Боррель призвал передать Украине боеприпасы армий Евросоюза 20 февраля, 23:56 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 20 февраля, призвал передать Украине боеприпасы из запасов европейских армий. Об этом сообщает Европейская служба внешних связей.

20 февраля в Брюсселе состоялось заседание Совета по иностранным делам ЕС. Во время пресс-конференции Боррель заявил, что ближайшие недели полномасштабной войны России против Украины будут решающими, и что страна-агрессор стягивает на передовую «350 тысяч солдат — почти в два раза больше, чем было в начале [полномасштабной] войны». Он подчеркнул, что союзники должны продолжать «непоколебимую» поддержку Украины, пока она не победит.



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«Как я уже несколько раз говорил в последние дни, украинской армии срочно нужны большие количества боеприпасов для отражения российской агрессии. У вас может быть оружие, но оружию нужна пуля — особенно танкам и артиллерии», — отметил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз должен увеличить возможности европейской промышленности, чтобы ускорить производство. Возможна также совместная закупка на уровне ЕС «для удовлетворения насущных потребностей Украины».

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«В ближайшие недели лучший способ обеспечить Украину боеприпасами — это поделиться уже существующими запасами боеприпасов европейских армий. Нам не нужно ждать, пока их произведут. Вы должны использовать то, что уже произведено и находится на складах или законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритет надо отдавать поставкам для украинской армии — насколько это возможно», — призвал представитель ЕС.