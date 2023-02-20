«Нужны срочно». Боррель призвал передать Украине боеприпасы армий Евросоюза
Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 20 февраля, призвал передать Украине боеприпасы из запасов европейских армий. Об этом сообщает Европейская служба внешних связей.
20 февраля в Брюсселе состоялось заседание Совета по иностранным делам ЕС. Во время пресс-конференции Боррель заявил, что ближайшие недели полномасштабной войны России против Украины будут решающими, и что страна-агрессор стягивает на передовую «350 тысяч солдат — почти в два раза больше, чем было в начале [полномасштабной] войны». Он подчеркнул, что союзники должны продолжать «непоколебимую» поддержку Украины, пока она не победит.
«Как я уже несколько раз говорил в последние дни, украинской армии срочно нужны большие количества боеприпасов для отражения российской агрессии. У вас может быть оружие, но оружию нужна пуля — особенно танкам и артиллерии», — отметил Боррель.
Он добавил, что Евросоюз должен увеличить возможности европейской промышленности, чтобы ускорить производство. Возможна также совместная закупка на уровне ЕС «для удовлетворения насущных потребностей Украины».
«В ближайшие недели лучший способ обеспечить Украину боеприпасами — это поделиться уже существующими запасами боеприпасов европейских армий. Нам не нужно ждать, пока их произведут. Вы должны использовать то, что уже произведено и находится на складах или законтрактовано и будет произведено в ближайшие дни. Приоритет надо отдавать поставкам для украинской армии — насколько это возможно», — призвал представитель ЕС.