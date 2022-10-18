«Лжецы, ничтожества, подонки». Как Украина с помощью Израиля должна ответить союзникам России — Ирану и Беларуси. Интервью с послом Чалым 18 октября, 19:09 Эксклюзив НВ Валерий Чалый был послом Украины в США (Фото:Архив газеты День)

Глава правления Украинского кризисного медиацентра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый в интервью Радио НВ рассказал, какой должна быть реакция Украины на то, что уже не только Беларусь, но и Иран стал союзником России, поставляя оружие, которое убивает украинцев, а также о том, чем ВСУ может помочь Израиль, которого достали кремлевские оскорбления.

— Иранцы отрицают, что они передавали России дроны-камикадзе. На самом деле это очевидная ложь, потому что не сложно идентифицировать эту модель, которая называется Shahed-136. Россияне, правда, пытаются их замаскировать своим русским названием Герань-М214. Но в американских медиа появилась информация, что россияне могут получить от Ирана еще и баллистические ракеты дальностью до 700 километров. По-вашему, к чему это приведет?

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— В первую очередь, мы с вами очевидно наблюдаем изменение подхода. Россия и лично Путин не прикрываются, что наносят военные удары по гражданским объектам. Это уже билет в одну сторону. Это террористические атаки во время войны, а не военные действия.

С другой стороны, это напоминает налеты фашистской, нацистской авиации Люфтваффе (Воздушных сил Третьего Рейха — ред.) на Лондон. Там тоже не начиналось все так, но на определенном этапе начались бомбежки Лондона с такой же целью: разрушить. И при невозможности воевать против британцев (не отважился туда заходить Гитлер), он просто пытался использовать все средства c воздуха для того, чтобы постоянно держать в панике, разрушать Британию. Это соединение двух компонентов.

То, что мы видим с дронами, — это яркий тому пример. Россия — государство-террорист, как это уже определено официально по крайней мере в решениях нескольких стран и Совете Европы, 99 голосующих [поддержали решение].

— Один воздержался.

— Да, воздержался, не успел нажать кнопку. Очевидно, что это страна-террорист. И теперь Иран — спонсор терроризма, предоставляет оружие террористу.

— Если произойдет этот акт передачи страной-спонсором терроризма стране-террористу баллистических ракет, что изменится с точки зрения поддержки Украины?