«Безнаказанное зло». Украина работает над исключением России из ООН — МИД

9 февраля, 19:58
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Зал заседаний Генассамблеи ООН (Фото:Eduardo Munoz / Reuters)

Зал заседаний Генассамблеи ООН (Фото:Eduardo Munoz / Reuters)

Министерство иностранных дел Украины разработало детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Он напомнил, что в декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР — государства, которое на тот момент прекратило свое существование. Обретение Российской Федерацией статуса постоянного члена Совбеза ООН было незаконным.

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«Грубо нарушив Устав ООН, РФ ощутила тотальную вседозволенность и безнаказанность. Безнаказанное зло в прошлом привело к кровавым последствиям в нынешнем времени», — заявил Николенко.

Он также поблагодарил депутатов Верховной Рады за интерес к этой теме и добавил, что министерство работает над тем, чтобы исключить Россию из ООН.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Российская агрессия ООН Верховная Рада МИД Украины Совбез ООН Война России против Украины

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