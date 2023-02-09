«Безнаказанное зло». Украина работает над исключением России из ООН — МИД
Зал заседаний Генассамблеи ООН (Фото:Eduardo Munoz / Reuters)
Министерство иностранных дел Украины разработало детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.
Он напомнил, что в декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР — государства, которое на тот момент прекратило свое существование. Обретение Российской Федерацией статуса постоянного члена Совбеза ООН было незаконным.
«Грубо нарушив Устав ООН, РФ ощутила тотальную вседозволенность и безнаказанность. Безнаказанное зло в прошлом привело к кровавым последствиям в нынешнем времени», — заявил Николенко.
Он также поблагодарил депутатов Верховной Рады за интерес к этой теме и добавил, что министерство работает над тем, чтобы исключить Россию из ООН.