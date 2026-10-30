Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Статья была опубликована незадолго до того, как в пятницу, 30 октября, в РФ заявили об атаке дронов на Новокуйбышевский НПЗ .

Согласно публикации, «неофициальная пауза» началась на прошлой неделе и, как ожидалось, продлится до завершения промежуточных выборов в США или даже дольше.

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По словам информированных источников WSJ, в середине октября украинским подразделениям, наносившим удары на большие расстояния, сообщили о фактической приостановке кампании против российских НПЗ после завершения уже начатых операций. Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что военные решили временно воздержаться от ударов по НПЗ из-за сложной дипломатической ситуации. Источник отметил, что Зеленский согласился с этим, но подчеркнул, что военные могут возобновить удары по этим объектам, если сочтут это необходимым.

«Наши ребята старались быть немного осторожнее в эти дни. Но у них нет приказа не атаковать нефтеперерабатывающие заводы», — заявил Зеленский журналистам в Киеве во вторник.

Он сообщил, что сейчас украинские БПЛА атакуют различные типы целей в России.

В последние недели Дональд Трамп усилил давление на украинского лидера, требуя остановить атаки на российские НПЗ, обвиняя Украину в росте мировых цен на топливо, которые эксперты в сфере энергетики в основном связывают с войной США против Ирана.

Спецпредставитель США Джаред Кушнер повторил требование Трампа остановить удары по НПЗ в России во время встречи с Зеленским 20 октября в Осло (Норвегия), пишет издание со ссылкой на двух американских чиновников. Один из чиновников описал разговор как «очень жесткий».

Как рассказал один из собеседников WSJ, Кушнер из-за болезни присоединился к встрече удаленно и заявил Зеленскому о необходимости приостановить ударі, по скольку он и спецпредставитель США Стив Уиткофф тратят много времени, энергии и авиационного топлива на посредничество в переговорах с Москвой.

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По словам чиновника, 30-дневная пауза в ударах по НПЗ стала бы для Украины способом выразить благодарность.

Как сообщили WSJ источники, указанные как европейские чиновники, европейские союзники Украины порекомендовали Зеленскому взять во внимание политическую чувствительность цен на энергоносители в США в преддверии выборов 3 ноября.

Среди самых преданных европейских сторонников Киева нарастало беспокойство по поводу обострения риторики между Трампом и Зеленским и сбоев в работе Starlink. Они подталкивали Зеленского к паузе в ударах по НПЗ до окончания промежуточных выборов, сообщил изданию один из собеседников.

Утром 30 октября в России пожаловались на атаку беспилотников на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. После атаки на предприятии возник пожар.