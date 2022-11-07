Почти 90% украинцев верят, что через десять лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС — опрос КМИС 7 ноября, 14:27 Почти 90% украинцев видят Украину в составе Евросоюза через десять лет (Фото:Karollyne Hubert/Unsplash)

88% украинцев считают, что через десять лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, во время которого респондентам предлагали выбрать оптимистичный или пессимистичный сценарий будущего Украины.

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Из тех, кто выбрал оптимистичный сценарий будущего, 63% полностью разделяют тезис о процветающей стране в составе ЕС, еще 26% - скорее соглашаются.

5% опрошенных выбрали пессимистичный сценарий. Они считают, что через десять лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

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Социологи отмечают, что фактически во всех регионах абсолютное большинство в надежде видят будущее Украины (от 90% на западе до 76% на востоке). При этом, в Харьковской и Донецкой областях, где уровень разрушений и обстрелов особенно интенсивный, 76% украинцев верят в лучшее, а 14% - нет. На юге Украины этот показатель составляет 89% (пессимистов — 7%).

В возрастном разрезе, среди всех возрастов абсолютное большинство оптимистично оценивают будущее Украины. Среди опрошенных 18−29 лет этот показатель составляет 94%.

Респондентам, которые оптимистично видят будущее Украины через десять лет, задавался дополнительный вопрос о готовности испытывать материальные трудности в течение трех-пяти для достижения в будущем положительного результата.

96% ответили утвердительно, если будущее Украины будет процветающим и в составе ЕС.

Опрос проводился с 21 по 23 октября. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных до полномасштабного вторжения РФ территорий Крыма и Донбасса. Также не опрашивали людей, которые после 24 февраля выехали за границу.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в начале октября, 86% украинцев поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против — 3%, не проголосовали бы — 7%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.