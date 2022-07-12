Исключить Россию. Украина подала правки в регламент ПА ОБСЕ 12 июля, 16:17 Евгения Кравчук (Фото:Yevheniya Kravchuk/Facebook)

Украина подала правки в регламент ПА ОБСЕ, чтобы страну-агрессора Россию можно было выключить из ассамблеи.

Об этом сообщила народный депутат от Слуги народа, член украинской делегации в ПА ОБСЕ Евгения Кравчук во время брифинга во вторник, 12 июля.



Она рассказала, что несколько дней назад в британском Бирмингеме закончилась первая сессия ПА ОБСЕ за более чем два года (из-за COVID-19). Российской и белорусской делегаций на ней не было, потому что их членам не выдали визы. По словам Кравчук, изменения в регламент, предложенные Украиной, будут обсуждаться в октябре.

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«В ОБСЕ не существует механизма исключения ни страны, ни даже парламентской делегации из этой организации. В ПАСЕ нам удалось полностью исключить Россию из Совета Европы, но [там] был механизм. Тут этот механизм нужно написать. Если нужно, то мы напишем. Соответственно, мы подали правку, она будет голосоваться осенью в Болгарии, в Софии, в октябре. Это фактически изменения в регламент ПА ОБСЕ», — объяснила нардеп.

Кравчук добавила, что за изменения должен проголосовать постоянный комитет из руководителей делегаций и руководства ассамблеи. Они позволят прекратить полномочия делегации страны, которая совершает агрессию против другого члена ОБСЕ.

«В октябре будут бои за изменения в регламент, которые позволят выгнать россиян из ПА ОБСЕ», — подытожила она.

15 марта ПАСЕ единогласно рекомендовала исключить Россию из Совета Европы. Делегация страны-агрессора объявила, что «по собственной воле» выходит из Совета Европы и не будет платить ежегодный взнос в организацию.

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