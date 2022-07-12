Исключить Россию. Украина подала правки в регламент ПА ОБСЕ

12 июля, 16:17
Евгения Кравчук (Фото:Yevheniya Kravchuk/Facebook)

Евгения Кравчук (Фото:Yevheniya Kravchuk/Facebook)

Украина подала правки в регламент ПА ОБСЕ, чтобы страну-агрессора Россию можно было выключить из ассамблеи.

Об этом сообщила народный депутат от Слуги народа, член украинской делегации в ПА ОБСЕ Евгения Кравчук во время брифинга во вторник, 12 июля.

Читайте также:

Скептики и оптимисты: экс-посол США в Украине Джон Хербст поясняет, что отношение американских политиков к Украине откорректируют выборы в Палату представителей США уже этой осенью. (Фото:Александр Медведев) Через 18 месяцев или даже 34. Экс-посол США в Украине называет предполагаемую дату окончания войны и винит Байдена за медлительность

Она рассказала, что несколько дней назад в британском Бирмингеме закончилась первая сессия ПА ОБСЕ за более чем два года (из-за COVID-19). Российской и белорусской делегаций на ней не было, потому что их членам не выдали визы. По словам Кравчук, изменения в регламент, предложенные Украиной, будут обсуждаться в октябре.

Видео дня

«В ОБСЕ не существует механизма исключения ни страны, ни даже парламентской делегации из этой организации. В ПАСЕ нам удалось полностью исключить Россию из Совета Европы, но [там] был механизм. Тут этот механизм нужно написать. Если нужно, то мы напишем. Соответственно, мы подали правку, она будет голосоваться осенью в Болгарии, в Софии, в октябре. Это фактически изменения в регламент ПА ОБСЕ», — объяснила нардеп.

Читайте также:
Как россияне перекладывают свои преступления на других. Пример из истории

Кравчук добавила, что за изменения должен проголосовать постоянный комитет из руководителей делегаций и руководства ассамблеи. Они позволят прекратить полномочия делегации страны, которая совершает агрессию против другого члена ОБСЕ.

«В октябре будут бои за изменения в регламент, которые позволят выгнать россиян из ПА ОБСЕ», — подытожила она.

15 марта ПАСЕ единогласно рекомендовала исключить Россию из Совета Европы. Делегация страны-агрессора объявила, что «по собственной воле» выходит из Совета Европы и не будет платить ежегодный взнос в организацию.

Россия как государство сильнее, чем полгода назад, ведь лишилась всех свобод – Александр Мартыненко

https://www.youtube.com/embed/6QoXuJGqTTQ
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ОБСЕ Российская агрессия Агрессия РФ Парламентская ассамблея ОБСЕ Евгения Кравчук Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Гончарук с дочерью Натальей, Колымский край, 1962 год (Фото:из архива семьи Натальи Вороновой)
Чисто советское убийство /
Всего 33 года назад в СССР последний раз был казнен бывший повстанцев УПА
12 июля, 15:50
События
Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)
«Это сделали наши люди» /
Заявление Спартц по Ермаку наносит удар не по нему, а по Украине — интервью с Фесенко
12 июля, 09:43
Страны
Конгрессвумен Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz/Facebook)
«Могла быть ее инициатива» /
Почему обвинения Спартц в адрес Ермака являются частью избирательной гонки в США — интервью с Мартыненко
12 июля, 08:22
Страны
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X