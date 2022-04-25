Украина будет существовать намного дольше, чем Путин — Блинкен после визита в Киев 25 апреля, 09:49 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен общается с журналистами на границе с Украиной в Польше после возвращения из поездки в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским (Фото:Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «терпит неудачу в Украине», а Украина добивается успеха.



Война России против Украины — главные события 25 апреля

«Россия поставила перед собой цель лишить (Украину) суверенитета, лишить ее независимости. Это не удалось», — приводит слова Блинкена CNN.

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Во время пресс-конференции у польско-украинской границы глава Госдепа отметил, что пока неизвестно, как будет развиваться война России против Украины.

«Но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене», — подчеркнул он.

Накануне Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Блинкен заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе, а президент Джо Байден назначит Бриджит Бринк новым послом США в Украине.



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